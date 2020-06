SSM y municipios por la salud de la región Uruapan acuerdan cerrar filas contra COVID-19

Morelia, Michoacán, a 19 de junio de 2020.- Con el propósito de reforzar las medidas sanitarias que coadyuven a contener la incidencia y mitigar el contagio por COVID-19, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), llevó a cabo la reunión jurisdiccional de municipios por la salud de la región Uruapan.



Durante el encuentro, se contó con la presencia de 13 presidentes municipales y miembros del Concejo Mayor de Cherán, a quienes se les expuso el panorama epidemiológico que se presenta en cada una de las localidades y se acordó trabajar de manera ardua para revertir la incidencia de casos en varios municipios.



Los ediles coincidieron al señalar la importancia de seguir concientizando e invitando a la población a no relajar las medidas sanitarias como lavado de manos, la sana distancia, quedarse en casa si no realizan actividad esencial, uso de gel antibacterial y cubrebocas.



No saludar de mano, beso y abrazo, el cierre temporal de negocios no esenciales, espacios públicos, bares y lugares de venta de alcohol, son acciones que permitirán contener la enfermedad mientras no exista una vacuna.



En el marco de la reunión los integrantes se comprometieron a cerrar filas y trabajar juntos para cuidar y salvaguardar la salud de las y los michoacanos.