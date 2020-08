SSM suspende 9 establecimientos en Apatzingán durante operativo sanitario

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto de 2020.- Durante un operativo realizado por los Guardianes de la Salud en el municipio de Apatzingán, se suspendieron nueve establecimientos por no cumplir con las normas y los lineamientos que marca la ley.



La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), coordina las acciones de estos hombres y mujeres a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), con apoyo de la Guardia Nacional, Policía Michoacán y personal de diferentes instituciones del Ayuntamiento, quienes de manera conjunta se dieron a la tarea de realizar una búsqueda intencionada en 16 antros, centros nocturnos, bares y cantinas; así como en 223 comercios esenciales y no esenciales.



Lo anterior a efecto de verificar que acataran los lineamientos en bares que indican que jueves, viernes y sábado deberán cerrar a las 11:00 horas y no abrir los domingos.



En los establecimientos se constató que se contara con tapetes sanitizantes, filtro sanitario, que no hubiera aglomeraciones y se respetara la sana distancia, termómetro para medir la temperatura y uso obligatorio de cubrebocas.



Estas acciones son parte de la estrategia del Gobierno del Estado para romper con la cadena de contagio por COVID-19, dentro del paso dos de la Nueva Convivencia.



Durante el operativo, se contó con la participación de 49 personas, entre elementos de Coepris, Guardianes de la Salud, Ayuntamiento y Guardia Nacional y Polícia Michoacán.