SSM recibe donaciones altruistas para hacer frente al COVID-19

Morelia, Michoacán, a 6 de mayo de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), reconoció y agradeció el apoyo recibido en estos últimos meses de empresas privadas y asociaciones civiles, para hacer frente a la pandemia mundial de COVID-19, que pone en riesgo la salud de las y los michoacanos.

Gracias a estas donaciones, se suman insumos, equipos y materiales para que las y los trabajadores de salud desarrollen su trabajo en las unidades médicas, brindado atención a pacientes positivos de coronavirus de manera segura y eficiente.

Uno de los donantes fue Desarrolladora de entornos ecológicos S.A. de C.V, con dos electrocardiógrafos, los cuales fueron destinados al Hospital General “Dr. Miguel Silva”. El Foro de colegios de Profesionistas de Michoacán contribuyó con dos garrafas de alcohol, 20 litros de gel antibacterial y 100 cubrebocas, distribuidos en el Hospital de la Mujer, el Infantil “Eva Sámano de López Mateos”, oficinas de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 y el Hospital Civil.

Por su parte, Megacable de Morelia hizo la donación de 66 overoles, mil 880 gorros, 3 mil 660 guantes, 305 cubrebocas N95 y 61 goggles, material que fue recibido por el Hospital Civil.

De igual forma, la Asociación Kyani Morelia llevó al Hospital Infantil 89 cubrebocas, 14 overoles y 13 cofias, mientras que sor Elizabeth Ángeles regaló 100 cubrebocas de tela con filtro qx y 100 caretas.

La SSM hizo una invitación a la población a seguir quedándose en casa, mantener su sana distancia, no tocarse la cara con las manos sucias, el uso de cubrebocas; el constante lavado de manos o su desinfección con gel que contenga por lo menos 70 por ciento de alcohol; no saludar de beso, mano y abrazo, así como estornudar en el ángulo interno del brazo, acciones indispensables en tanto no exista vacuna o tratamiento para la enfermedad.

Asimismo, pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.