SSM, brinda mejor calidad de vida a pacientes con fibromialgia

Morelia, Michoacán, a 12 de mayo de 2020.- Con el propósito de brindar una mejor calidad de vida a los pacientes con fibromialgia, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), trabaja en brindar diagnóstico y tratamiento oportuno para estos pacientes.



Lo anterior, en el marco del “Día Mundial de la Fibromialgia”, a celebrarse el 12 de mayo de cada año, enfermedad que se manifiesta con dolor en los músculos y en el tejido fibroso (ligamentos y tendones). Este dolor se parece al originado en las articulaciones, pero no es una enfermedad articular, más bien se reconoce como un síndrome.



Además, es considerada como un padecimiento raro y puede aparecer después de que otra enfermedad conocida limite la calidad de vida (artritis reumatoide, lupus eritematoso, etc.), agentes que no desencadenan la patología, sino que la despiertan en una persona que ya tiene una anomalía oculta en la regulación de su capacidad de respuesta a determinados estímulos.



Pese a que no se conoce la causa de esta alteración, se piensa que hay muchos factores implicados; por ejemplo, hay personas que desarrollan la enfermedad sin causa aparente y en otras comienza después de procesos identificables, como puede ser una infección bacteriana o viral, un accidente de automóvil, la separación matrimonial o el divorcio, problemas con los hijos, entre otros.



Importante mencionar que este padecimiento es fácil de confundir, ya que casi todos sus síntomas son comunes a otras alteraciones y además no tiene una causa conocida, algunos médicos lo han relacionado con lesiones recurrentes, malestares, dolencias o genética.



Por ello, la SSM exhorta a la población a identificar la sintomatología, a efecto de recibir tratamiento oportuno; es así que, si presentan dificultad para dormir, rigidez por la mañana, dolores de cabeza, periodos menstruales dolorosos, hormigueo en pies y manos, así como falta de memoria podría padecer fibromialgia.



Existen, diversas terapias y tratamientos: tratamiento de las alteraciones psicológicas, cambio de comportamiento, ejercicio físico, masajes y uso de analgésicos y medicamentos que aumenten la tolerancia al dolor.