Morelia, Michoacán, 20 de enero de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre un aviso de riesgo sanitario relacionado con el medicamento Zenplex®️ (Olanzapina), en presentación de tabletas de 10 mg, correspondiente al lote 3AN097B.

La olanzapina es un medicamento que se utiliza bajo prescripción médica para el tratamiento de padecimientos de salud mental, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, ya que contribuye a controlar síntomas como alucinaciones, delirios y alteraciones severas del estado de ánimo, por lo que su uso debe ser seguro y estrictamente supervisado por personal de salud.

De acuerdo con la información oficial, se detectó que el producto Zenplex®️ con el lote 3AN097B presenta una alteración en su fecha de caducidad, la cual fue modificada de enero de 2025 a enero de 2026, por lo que se considera un medicamento adulterado.

El consumo de medicamentos adulterados o caducados representa un riesgo para la salud, ya que no se garantiza su calidad, seguridad ni efectividad terapéutica. Además, el principio activo puede perder eficacia, generar reacciones adversas, provocar complicaciones en el tratamiento de los padecimientos mentales y aumentar el riesgo de contaminación o efectos secundarios graves.

La SSM y la Coepris exhortan a la población a no adquirir, ni usar el medicamento Zenplex®️ (Olanzapina) con dichas características, en caso de estar consumiéndolo debe suspenderse de inmediato y acudir con un profesional de la salud para recibir orientación médica.