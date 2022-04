Somos progresistas e iremos contra reforma eléctrica de López Obrador: Hernández Peña

Morelia, Michoacán; a 05 de abril de 2022.- “Los priistas somos progresistas e iremos contra reforma eléctrica de López Obrador, porque ésta no abona a los principios democráticos, no genera crecimiento y no representa el progreso para el país y por ende para las y los mexicanos”.

Así lo expresó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jesús Hernández Peña, luego del anuncio que dio el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas en el cual dijo que las y los diputados y senadores han decidido votar en contra de la iniciativa de Reforma Constitucional Eléctrica que el titular del Ejecutivo Federal intenta aprobar con una propuesta que no es viable para nadie.

“Somos nacionalistas, pero el nacionalismo lo vinculamos también con el progreso, con ser revolucionarios, con jugar a ganar en un mundo globalizado que está lleno de cambios y retos, no con el retroceso que implica dicha reforma de Morena”, subrayó el diputado.

Asimismo, señaló que en Michoacán los priistas aplauden y reconocen, la decisión de votar en contra de dicha reforma que no beneficiará a las y los mexicanos y aseguró que con ello, el PRI está más unido y fuerte que nunca para luchar por lo que le conviene a todas y todos.

“Mi felicitación y reconocimiento por el liderazgo de nuestro dirigente nacional, Alito Moreno quien es siempre firme y leal a los ideales del PRI, y quien trabaja en equipo con las y los legisladores en la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión y de Senadores para no dejar pasar esta reforma”, concluyó