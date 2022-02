“Somos partidarios de la paz”, asegura AMLO sobre conflicto entre Rusia y Ucrania

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2022.- Ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, México se pronuncia por la no intervención y autodeterminación de los pueblos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, México ya fijó su postura. (…) No queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón. Es contrario al derecho internacional de las naciones y esa es la política que México ha sostenido. (…) Nosotros somos partidarios de la paz y del diálogo, de los acuerdos”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que el abastecimiento de gas y la generación de energía eléctrica están garantizados en caso de un posible aumento en el costo derivado de la incertidumbre del conflicto.

“Nosotros tenemos contratos para recibir gas, en el caso de que aumentara el precio. Tenemos otras energías, otras formas de generar energía eléctrica. Por ejemplo, tenemos las hidroeléctricas, tenemos el combustóleo, en caso extremo, y tenemos el carbón, en caso también extremo, pero no nos quedaríamos sin energía eléctrica aun aumentando el precio del gas, como ya sucedió con las heladas en Texas”, explicó.

Indicó que la red nacional de conducción de energía eléctrica se defenderá y conservará por encima de cualquier tensión en el ámbito internacional.

“Eso es lo que estamos cuidando, no tendríamos problema en ese caso. Lo que no queremos es que haya conflictos”, remarcó.

El jefe del Ejecutivo planteó a las naciones actuar de manera responsable y abandonar la práctica del intervencionismo.

“Que siempre se haga valer el principio Juarista: ‘Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’”, expresó.