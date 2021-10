Solución definitiva al bloqueo de vías ferroviarias: Tejeda CiD

Morelia, Michoacán.- A 107 días del bloqueo de las vías férreas en Michoacán, que han generado pérdidas por más de 40 mil millones de pesos en el sector productivo nacional, el diputado Armando Tejeda Cid, demandó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganís Díaz Leal, una solución pronta y definitiva al cierre de las vías de comunicación en el estado, así como continuar con el plan carretero anunciado por el gobierno federal, por el orden de los 420 millones de pesos.

Durante la comparecencia del funcionario federal ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Infraestructura, así como Radio y Televisión, Armando Tejeda Cid, aseguró que el bloqueo de las vías férreas ha cerrado una de las principales arterias económicas de México. Sin embargo, dejó claro que una solución temporal será insuficiente para resolver una práctica que se ha vuelto constante en la entidad.

“Más allá de los motivos que han derivado en dichos bloqueos, la cuestión es que la toma vías de comunicación es un delito que queda en total impunidad y por tal motivo ha fomentado que esta sea una práctica constante, sin vislumbrar la grave afectación económica y social que genera. Señor Secretario, lo que queremos son respuestas, sobre todo, que nos haga saber qué es lo que le hace falta al gobierno federal para cumplir los compromisos que se hicieron hace tres años con los mexicanos”, refirió.

Luego de gestionar una reunión del titular de la Asociación de Industriales de Michoacán, Carlos Enríquez Barajas con la autoridad federal, Armando Tejeda, lamentó la situación en la que se encuentran las carreteras y caminos, no solamente de Michoacán, sino de todo el país, las cuales han sido olvidadas por el gobierno de Morena.

Por ello, solicitó que se reanude el Plan Carretero anunciado por el gobierno federal hace unos días, el cual tendría una inversión de 420 millones de pesos, recursos que serían destinados a la reconstrucción de los caminos y carreteras de Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec y Apatzingán.

“En esta Comisión tenemos la meta de, no solamente hacer ver lo que este gobierno no ha cumplido, si no contribuir para lograr el bienestar social mediante la construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible, que conecte a las personas de cualquier condición, con visión de desarrollo regional e intermodal, algo que, hasta el momento, lamentablemente no tenemos en nuestro país”, expresó.

Finalmente, solicitó establecer un equipo de trabajo conjunto, en el que se pueda revisar la condición de las 72 concesiones carreteras a nivel nacional, luego de señalar que diversas autopistas se tienen incompletas, pese a contar con contratos de hasta 12 años.