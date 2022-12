Sistema Penitenciario presenta el libro “En la cárcel de tu piel”

Morelia Michoacán, 15 de diciembre de 2022.- Como parte de la reinserción social de las personas privadas de su libertad, fue presentado el libro escrito por 18 mujeres internas “En la cárcel de tu piel”.

“Este libro cuenta con los sentimientos que cada una de nosotras decidimos plasmar y sobre todo demostrarnos a nosotras mismas que podemos concentrar nuestra mente al mismo tiempo que compartimos lo que vivimos, lo que gozamos y lo que sufrimos”, así lo manifestó Diana, quien escribió para la publicación hecha por el Sistema Penitenciario en conjunto con Letra Franca y Morevallado Editores.

En un evento encabezado por el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña y por la presidenta honoraria del Sistema DIF, Grisel Tello Pimentel, además de la la tercera visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Hilda Téllez, las mujeres destacaron la importancia que tiene para ella la publicación de este libro.

Ante cientos de familiares que acudieron a esta convivencia donde también se llevó a cabo la presentación de la pastorela “¿Dónde está la bendición?”, Grisel Tello recalcó el respaldo de la actual administración con este sector de la sociedad.

“Me da mucho gusto ver alegría, me da mucho gusto ver familias, me es muy grato ver parejas, me gusta ver pequeños, porque finalmente como dijo Diana, no dejamos de ser humanos, esta es la cuarta vez que visito este penal y siempre me deja un buen sabor de boca”, expresó.

En su mensaje el coordinador del Sistema Penitenciario, Ignacio Mendoza Jiménez, subrayó que que con este tipo de eventos se busca humanizar el trato hacia las personas privadas de la libertad y sus familias, “a quitar un velo que durante mucho tiempo ha estado y ha impedido que la sociedad vea que también son parte de ella y que son importantes y que los estamos esperando afuera y que deseamos que pronto estén allá y que esa vida toma una productividad para Michoacán y logremos la paz que tanto queremos”, afirmó.

En un hecho sin precedentes en la historia Penitenciaria de Michoacán, personas privadas de la libertad y sus familias convivieron durante algunas horas con autoridades, en un evento que también contó con la participacion de diversos grupos y bandas musicales.