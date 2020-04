Morelia, Michoacán, a 26 de abril de 2020.- Desde hace seis años, Liliana Palma puso en operación su propio negocio: una papelería, en un espacio de su casa, ubicada en la colonia Prados Verdes, de Morelia.



Meses atrás, la joven solicitó un crédito al Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), para surtir su papelería “El Clip”, lo que le ayudó a incrementar ventas, y con ello poder solventar el gasto familiar: comida, escuela, entre otros.



Al tener que cerrar su establecimiento para atender las medidas de prevención de contagio del COVID-19, y enfrentar la baja en su ingreso, decidió solicitar el periodo de no pago por tres meses a su crédito, esquema contemplado en el Plan Emergente de Apoyo a la Economía de las Familias Michoacanas, que coordina la Secretaría de Desarrollo Económico.



La empresaria asegura que esa ayuda le permitirá enfrentar en mejores condiciones este periodo de escaso movimiento económico, ya que no tendrá la presión de realizar sus abonos mensuales durante tres meses.



El periodo de no pago temporal lo otorga Sí Financia a sus acreditados que están al corriente en sus pagos al momento de presentar solicitud; el apoyo estará disponible hasta el mes de septiembre del año en curso.



Con base en lo establecido en el Plan Emergente, Sí Financia concederá el periodo de gracia por el lapso mencionado para el pago de capital e intereses en los créditos con saldo vigente, otorgados a través del Programa para el Desarrollo Productivo de Michoacán, en sus esquemas Microcrédito y Crédito MiPyMe.



Aplica también para el programa Palabra de Mujer, en sus esquemas Crédito a la Palabra y Crédito a Proyectos Productivos, así como créditos vigentes que se hayan otorgado al amparo de otros programas de Sí Financia.



Para hacer efectivo este beneficio, las empresas interesadas deben enviar solicitud por escrito en formato establecido, indicando los meses donde se aplicará la gracia, a través del correo electrónico periododegracia@sifinancia.michoacan.gob.mx.