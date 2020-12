Simplifica SFA procedimiento para expedición de licencias para conducir permanentes

Morelia, Michoacán, a 22 de diciembre de 2020.- Para la expedición de licencia permanente la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán, ha simplificado el proceso administrativo, teniéndose que presentar únicamente comprobante de domicilio no mayor a 90 días e identificación oficial con fotografía (INE).



Este documento puede solicitarse en cualquiera de sus modalidades: por primera vez, renovación o reposición; en el caso de la renovación además es necesario presentar la licencia vencida; si ésta ha sido extraviada o robada, será necesario presentar la denuncia realizada en el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como boleta de no infracción expedida por la autoridad de tránsito estatal y municipal.



En Morelia la ciudadanía podrá acudir a las oficinas de la Dirección de Recaudación, ubicada en calle Ortega y Montañez número 290, colonia Centro; Administración de Rentas, en avenida Lázaro Cárdenas número 1016; Centro de Convenciones y Exposiciones (CECONEXPO); instalaciones centrales de la SFA, ubicadas en Avenida Acueducto número 644.



Además de la Sala C de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM); Policía y Tránsito, Periférico Paseo de la República número 5415, Los Vergeles; módulo de Rentas Plaza Modelo, en Boulevard García de León número 1005 y Macromódulo avenida Lázaro Cárdenas 2100.



Los horarios de atención también fueron ampliados para un mejor servicio a la ciudadanía de 9 a 17 horas en todo el estado, aunado a esto las oficinas en la capital michoacana de Administración de Rentas de Morelia, TAM, Plaza Modelo y Policía y Tránsito, laborarán el fin de semana del 26 y 27 de diciembre.



De igual manera en el interior del estado las oficinas de Rentas de Apatzingán, Ario de Rosales, Huetamo, La Piedad, Maravatío, Jacona, Jiquilpan, Paracho, San Juan Nuevo, Tanhuato, Tlalpujahua, Yurécuaro, Uruapan y Zitácuaro, prestarán sus servicios el próximo fin de semana en el mismo horario.



Para todo el estado, únicamente el 25 de diciembre las oficinas de Rentas dejarán de brindar sus servicios, reanudando operaciones el sábado 26 de diciembre.



La expedición de licencia permanente dejará de expedirse en todo el estado a partir del primero de enero de 2021.



El objetivo de estas acciones es maximizar las opciones para la población en lo correspondiente a tiempo y días disponibles, para que la ciudadanía pueda beneficiarse de los esquemas y apoyos implementados por la administración estatal.



Las personas que acudan a realizar este trámite deberán acatar las medidas de prevención y contención emitidas por la Secretaría de Salud (SSM) en el estado, deberán ir sin acompañantes y estar atentos a las indicaciones de guardar la sana distancia y el uso de cubrebocas obligatorio.



Para mayores informes respecto a medidas de prevención e información general sobre el COVID-19, la Administración Estatal pone a disposición de la población el número 800-123-2890, con 11 líneas para resolución de dudas, así como un micrositio donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19, ingresando a la liga bit.ly/MichCOVID-19.