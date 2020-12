Simpatizantes de Cristobal Arias, exigen a Mario Delgado transparentar la encuesta en Michocán

Morelia, Michoacán, a 23 de diciembre 2020.- A no retrasar más y a transparentar –incluso mediante auditoría- el resultado de la encuesta para Michoacán, pidieron al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, militantes y simpatizantes que integran el movimiento en apoyo al senador Cristóbal Arias Solís.

Instalados en Asamblea Estatal Permanente hasta que se dé a conocer el resultado para elegir al aspirante de Morena a la gubernatura, los seguidores del legislador por Michoacán, entre ellos el senador Casimiro Méndez Ortiz, insistieron en su exhorto a la legalidad y a la institucionalidad a los distintos actores e instancias del partido.

Reunidos en un hotel de esta capital, exigieron a Delgado Carrillo no ceder a presiones ni chantajes de individuos o grupos minoritarios en la entidad que, con apellido ilustre, buscan alterar el resultado que han arrojado más de 40 encuestas realizadas por diversas empresas en la entidad.

Ante el retraso del anuncio del ganador de la encuesta en Michoacán, los simpatizantes de Arias Solís se declararon en Asamblea Estatal Permanente y acordaron convocar a asambleas informativas en todos aquellos municipios donde hay Casas de Enlace y Gestión del legislador, con el fin de decidir las próximas acciones ante el inminente triunfo del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Los asambleístas exigieron una auditoría a la encuesta con el objeto de que no se invente un resultado distinto al que han dado los estudios de opinión difundidos por prestigiadas casas encuestadoras.

Invitaron a Mario Delgado a no prestarse a presiones, vengan de donde vengan, o a intentonas para querer “truquear” los resultados del estudio demoscópico, que de manera desesperada algunos quieren llevar a cabo con aliados que ostentan intereses creados en Michoacán.

Contra esas presiones, vamos a actuar, no nos vamos a quedar quietos, informaron los simpatizantes presentes, quienes conminaron a Mario Delgado a que no le tiemble la mano y no genere mayor incertidumbre con el aplazamiento del anuncio.

Previamente, mediante comunicación desde la Ciudad de México, el senador Cristóbal Arias saludó a la asamblea e informó del diferimiento del anuncio que se daría el día de hoy para el caso de Michoacán.

Sin embargo, se mostró confiado que los resultados del ejercicio de opinión lo favorecen, como ha sido la proyección de decenas de estudios. No obstante, solicitó al movimiento de unidad, conciliación y esperanza que encabeza estar atentos y alerta del próximo anuncio por parte de la dirigencia nacional.