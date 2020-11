Silvano Aureoles urge a la Federación a resolver, con diálogo conjunto, el bloqueo a las vías

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2020.- “Jamás un interés particular debe estar por encima del interés superior de la sociedad michoacana y la sociedad mexicana”, advirtió el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, al pronunciarse por la búsqueda del diálogo y entendimiento con un ala disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantienen bloqueos en vías férreas desde hace 33 días.



“Yo reitero la absoluta voluntad y disposición del Gobierno de Michoacán que yo encabezo, para apoyar y coordinarnos con el Gobierno Central y resolver el problema. Insisto, el bloqueo de las vías del tren es un delito del orden federal, y por ello, la autoridad que le corresponde no puede ser omisa, debe actuar en consecuencia, de acuerdo a la ley”, afirmó.



Aureoles Conejo explicó que jurídicamente el Gobierno Federal es quien tiene las atribuciones para convocar a un encuentro de diálogo, por lo que recordó que, en su reciente reunión con el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, así como a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresaron que pronto convocaría a un encuentro con los maestros y maestras.



El Gobernador lamentó que derivado de las acciones de presión por parte de los maestros disidentes, la economía de Michoacán y de México, “de por sí ya lastimada por la crisis generada por el COVID-19”, esté siendo secuestrada por intereses muy personales y particulares de un grupo que además están cometiendo un delito.



“Resolver una demanda, ya sea individual o de grupo, por legítima que ésta sea, no debe de resolverse cometiendo delitos; bloquear una carretera o no dejar circular en cualquier vía de tránsito, constituye un delito -, que además, daña la economía de todos, desde las comunidades más alejadas, hasta la economía municipal, estatal y nacional, e incluso, el intercambio comercial internacional”, recalcó.



Silvano explicó que quienes han mantenido bloqueos en seis puntos de las vías de los trenes que cruzan Michoacán, es decir Maravatío, La Piedad, Morelia, Pátzcuaro, Múgica y Caltzontzin en Uruapan, son un grupo de maestros y maestras disidentes de la CNTE acompañados de algunos pseudo-líderes aliados que ni si quiera, dijo, son maestras o maestros.



“Que más que la defensa de demandas legítimas, buscan desestabilizar, motivados, por intereses que disfrazan posturas ideológicas. Destaca por su extremismo, el grupo que se hace llamar Frente Nacional de Lucha por el Socialismo”, apuntó.



El Gobernador precisó, que una de las demandas de este grupo es el pago de bonos, sin embargo, hasta ahora, se ha pagado la mayoría de los bonos y sus quincenas de manera puntual.



“Se revisa con el Gobierno Central, el faltante que deben de enviarnos, para lo que aún se debe de bonos se pague, así como lo que falta para cerrar el año. Si el gobierno central cumple lo más pronto posible con este acuerdo, el problema está resuelto”, aseguró.



Frente a su exigencia de plazas automáticas para egresados de las escuelas normales, el mandatario estatal señaló que está en marcha el proceso acordado con el gobierno federal, para que en los próximos días, se pueda hacer pública la convocatoria para la jubilación con estímulo; con lo que se tendrán las plazas necesarias para atender esta demanda.



“Pero hay que decirlo con toda claridad también, que la verdadera motivación de la toma de las vías, deriva de un conflicto interno de la CNTE, en la lucha por quién ostenta la representación, y quién lleva la interlocución con el gobierno federal”, acotó.



Aureoles Conejo recordó que este grupo disidente reclama atención directa del presidente de la República, y por eso, es un tema que tienen que abordar y atender los funcionarios del Gobierno Federal.



Finalmente, el Gobernador reiteró que nada justifica violentar la ley, ni cometer delitos, más aún cuando se trata de un asunto intergremial, ya que atribuyó sus acciones a conflictos internos del sindicato, pero también por cuestiones de carácter político-electoral.