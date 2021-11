Silvano Aureoles niega haber hecho gastos en Casa de Gobierno cuando vivió en ella

RED 113 MICHOACÁN Redacción

Morelia, Mich.-11 de noviembre de 2021.-Luego de que el actual gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, determinara que la residencia oficial Casa de Gobierno, se convirtiera en un espacio abierto a la ciudadanía llamado Casa Michoacán, el ex gobernador Silvano Aureoles señaló que la arquitectura y espacios con los que cuenta no fueron realizados por él sino que ahí le fue entregada y que en ella vivieron 10 ex mandatarios antes que él.

La aclaración surge luego de señalamientos en redes sociales sobre los lujos que había en el inmueble y fue realizada a través de la cuenta oficial de Twitter de Aureoles Conejo.

“No es un búnker, es la casa de Gobierno en la que han vivido otros gobernadores de Michoacán. No le hice ni un solo arreglo en los tres años que estuve viviendo ahí. Nada de lo que hay en esa casa se construyó en mi administración”, señalaba la aclaración.

Lo anterior coincidiría con la declaración de Ramírez Bedolla, hecha durante rueda de prensa el pasado miércoles en dicho edificio, en el que señaló que incluso halló desperfectos.

“Hay cuestiones urgentes de reparaciones que se tienen que hacer, estaba muy descuidada la Casa de Gobierno”, detalló el actual gobernador, quien señaló que vivirá con su familia en su domicilio particular y que en próximas fechas determinará qué fin se le dará al espacio que servía como residencia de sus antecesores.