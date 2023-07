VIDEO | Silvano Aureoles busca la Candidatura del Frente Opositor para las Elecciones de 2024: Registra su Participación

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado a Xóchitl Gálvez y Santiago Creel para que soliciten licencia a sus cargos y puedan competir de manera equitativa por la candidatura presidencial.

Al registrarse ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México, enfatizó que la falta de licencia por parte de los funcionarios no reflejará una imagen favorable ni coherente.

#VIDEO | Silvano Aureoles se postula como candidato del Frente Opositor para las elecciones de 2024 pic.twitter.com/xdLigygdNe — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 6, 2023

“Desde que se hizo el anuncio, propuse que todos los que ocupan un cargo público soliciten licencia, ya que no se verá bien y no habrá coherencia. Estamos criticando el uso irresponsable de los recursos públicos por parte del gobierno oficial, y sería muy lamentable que hagamos lo mismo. Al fin y al cabo, los diputados y senadores tienen un ingreso público. Sería bueno que pidan licencia durante estos dos meses, no pasará nada si pierden su fuero durante ese tiempo”, explicó.

El político perredista llegó al registro acompañado de su esposa y un grupo de seguidores que coreaban “¡Presidente! ¡Presidente!”.

Silvano Aureoles solicitó un minuto de silencio en honor a las víctimas de la violencia en México después de entregar su documentación. Aseguró que su inscripción en este proceso es una señal de que pronto la auténtica izquierda gobernará el país.

“Esto demuestra que el PRD está más vivo y presente que nunca, pero sobre todo es un indicio de que la verdadera izquierda está viva en México, no la falsa izquierda autoritaria y populista que lamentablemente ha llegado al Gobierno Federal y está destruyendo varios estados de la república”, expresó.

Asimismo, Aureoles Conejo descartó la existencia de maniobras o favoritismos hacia Xóchitl Gálvez, a pesar de las recientes afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que dice el presidente es parte de su lógica para descalificar a una valiosa compañera, una mujer luchadora y audaz que le genera mucha incomodidad. Es misógino y machista al descalificarla, pero aquí estamos en un proceso democrático, abierto y transparente”, declaró.

Finalmente, el aspirante negó estar legalmente impedido para buscar la candidatura presidencial, refutando las denuncias realizadas por el gobierno de Michoacán.

“En Michoacán, día tras día, escuchamos las mismas acusaciones. Son solo intentos de desviar la atención. Deberían ponerse a trabajar, ya que hay demasiadas personas desplazadas en la tierra caliente, además del asesinato de Hipólito Mora y el atentado contra un activista ocurrido ayer. Están perdiendo el tiempo en asuntos administrativos, cuando el único “delito” que cometí fue presentar mi declaración patrimonial”, concluyó Aureoles.