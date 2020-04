Morelia, Mich., a 19 de abril de 2020.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció aislamiento obligatorio a partir de este lunes 20 de abril, a partir de las 9 de la mañana.

“Quienes no lo respeten será multado y obligado a realizar servicio comunitario”, nadie que no tenga actividades esenciales no deberá estar en las calles.

