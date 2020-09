Siete pacientes se recuperan de COVID-19 en Hospital Comunitario de Tuzantla

Tuzantla, Michoacán, a 10 de septiembre de 2020.- Por mejoraría a COVID-19, un paciente de 44 años fue dado de alta del Hospital Comunitario de Tuzantla, con el cual suman 7 los egresos en esta unidad médica de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).



El hombre permaneció 20 días en el área exclusiva para la atención de pacientes COVID-19, bajo los cuidados de hombres y mujeres comprometidos con la salud y bienestar de las y los michoacanos.



La prevención sigue siendo la única manera de romper la cadena de contagio, mientras no exista una cura contra esta enfermedad.



Uso constante y adecuado de cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos con la técnica correcta, cuando no sea posible utilizar gel antibacterial con alcohol al 70 por ciento y quedarse en casa cuando no se tengan que realizar actividades esenciales, son las recomendaciones de la SSM a la población en general.