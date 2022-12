¿Sientes depresión y no sabes qué hacer? ¿Has tenido pensamientos suicidas? Entérate aquí de La Línea de la Vida

Morelia, Michoacán, 8 de diciembre del 2022.- La atención temprana de la depresión puede prevenir intentos de suicidio o su consumación, es por ello que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Dirección de Salud Mental, invita a la población a solicitar ayuda profesional a la Línea de la Vida, al teléfono gratuito 800 911 2000.

La Línea de la Vida brinda apoyo emocional a las personas que lo requieren y a que reciban un tratamiento adecuado, específicamente para quienes padecen depresión, reconocida como una condición médica o cerebral y un trastorno, más que una cuestión de voluntad.

Los focos de alarma para sospechar que alguien padece depresión es que por lo menos durante dos semanas la persona presente tristeza y anhedonia, es decir, que pierde el interés en realizar actividades que anteriormente eran placenteras o llamaban su atención, considera que toda experiencia es negativa y tiene un panorama de desesperanza y está triste.

También se pueden presentar síntomas físicos como menor energía, falta de concentración, alteraciones de sueño y del apetito que se puede ver reflejado en la variación del peso corporal durante el último mes. En los adultos mayores se manifiesta con irritabilidad, cambios súbitos de ánimo; en menores de ocho años con dolores de estómago o cabeza, mareos y náuseas. El síntoma más grave, es la existencia de ideas suicidas.

El trastorno depresivo mayor se caracteriza porque la persona no se levanta, no se baña, no quiere socializar, se aísla y empieza a tener ideas de muerte o hasta alucinaciones. Si es recurrente, de difícil tratamiento o resistente a éste se puede convertir en una enfermedad discapacitante.