¿Siempre tienes hambre y no sientes que te llenas? No eres tú, es una hormona

Es una sensación incómoda e incluso inquietante. Es difícil sentirse satisfecho cuando come, lo que hace que coma en exceso, posiblemente demasiado rápido, lo que luego provoca malestar e incluso culpa, especialmente si tiene sobrepeso. El hambre es como un pecado, especialmente si ocurre con frecuencia.

El hecho de que la dificultad para sentirse lleno o satisfecho, sentir hambre casi constantemente, puede ser la respuesta a una serie de factores que nada tienen que ver con la falta de fuerza de voluntad o cualquier otra idea, debido a que nació la cultura de comer en exceso. No puedes deshidratarte ya que también puede haber un desequilibrio hormonal.

Si bien no es tan común como la resistencia a la insulina, existe una afección en la que la leptina, una hormona secretada por el tejido adiposo, no está haciendo su trabajo: esencialmente le dice al cerebro que has comido lo suficiente y que estás sano.

Por eso se llama hormona de la saciedad. Entonces, si la leptina no funciona correctamente, es probable que aún sienta hambre después de una comida y comience a comer nuevamente.