“SIEMPRE HEMOS DADO LA CARA”: SHEINBAUM A DOS AÑOS DE LA TRAGEDIA EN LÍNEA 12 DEL METRO

Este miércoles, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó un balance sobre los trabajos que se están realizando en la Línea 12 del Metro, específicamente en el tramo elevado que aún no opera, así como el apoyo a las víctimas de la tragedia ocurrida hace dos años en la que murieron 26 personas y varias resultaron lesionadas.Sheinbaum aseguró que siempre han dado la cara y que no tienen nada que ocultar. Además, afirmó que han sido responsables en lo que dicen y hacen, y que han atendido a las víctimas de manera personal. La mandataria capitalina destacó que han trabajado en la reparación de la Línea 12 y que están haciendo todo lo posible para que vuelva a operar de manera segura.Cabe recordar que el 3 de mayo de 2021, una viga colapsó y dos vagones cayeron en la Línea 12 del Metro, lo que provocó la muerte de 26 personas y dejó a varias personas lesionadas. Desde entonces, se ha trabajado en la reparación de la Línea y se han brindado apoyos a las víctimas y sus familias. La jefa de Gobierno destacó que seguirán trabajando para garantizar la seguridad de los usuarios del Metro y para que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir.