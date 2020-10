Si la gente lo pide contenderé en los comicios de 2021: Hipólito Mora

Morelia, Mich., a 24 de octubre de 2020.- El líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora Chávez no descartó buscar una candidatura para las elecciones de 2021; su mayor sueño es enseñar a los políticos que se puede gobernar sin corrupción y atendiendo las necesidades de la población.

En entrevista, dejó en claro que no cree en la política, pero que sí es necesario demostrar que tener un título universitario y demás grados no son garantía para gobernar adecuadamente.

A pregunta expresa respecto a si buscará la candidatura por la gubernatura de Michoacán vía independiente, Mora Chávez comentó que no está peleado con los partidos políticos, sino con quienes integran al no tener ética ni moral para buscar el bienestar de la entidad, por lo que no descartó que sea vía independiente o con alguna institución.

Y es que comentó que varios partidos políticos lo han buscado para ofrecerle candidaturas. Hasta el momento, agregó, no se ha descartado nada.

“No creo en la política, pero sí yo llegara a tener la oportunidad de participar algún día en alguna candidatura, sí lo haría, con el único interés y afán de demostrarles a los que han tenido un cargo público y no han hecho nada, demostrarles para quién y cómo se debe de gobernar”, puntualizó.