Sí Financia, plataforma de apoyo a empresarios y emprendedores

Morelia, Michoacán, 14 de marzo de 2020.- El director general del Sistema Integral para el Financiamiento (Sí Financia), Gustavo Meléndez Arreola, impartió la plática ¿Cómo financiar tu proyecto?, en las instalaciones de Espacio Emprendedor.



El funcionario estatal explicó a los asistentes los tipos de fuentes de financiamiento que existen, tales como los internos, que son cuando la empresa tiene la necesidad de adquirir capital para cubrir una necesidad, es decir, ingreso de nuevos socios, venta de acciones, etc. Y los externos, cuando deben tomarse como un medio, no como un fin, esto representa para el proyecto un costo, por ello se debe generar suficientes recursos para pagar el interés y compartir las utilidades con el socio que invirtió el capital, ganancias retenidas, venta de activos, reducción del capital de trabajo.



Asimismo, planteó las etapas que se deben cubrir para hacer un proyecto, como el plan de negocios, inicio de operaciones, etapa de expansión y la consolidación.



El funcionario apuntó que el 75% de nuevos negocios cierran operaciones después del segundo año de existencia, y esto sucede porque no se plantea bien el proyecto y no se realiza el plan de negocios.



Cuando se inicia un nuevo proyecto, se debe diferenciar de los demás, si existe una rentabilidad y qué tipo de productos se ofrecen. Esto es determinante para que los nuevos negocios puedan ser empresas de éxito, puntualizó.