Sheinbaum compara nacionalización del litio con expropiación petrolera

La reforma a la Ley Minera que nacionaliza el litio es la expropiación petrolera de la época moderna, dijo este sábado la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Durante la visita del Pilares Ahualapa en Xochimilco, Sheinbaum agregó que la reforma a Ley Minera impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aprobada hace unos días en el Congreso de la Unión, hace que el litio sea propiedad de los mexicanos y las mexicanas.

Así como en su momento el presidente, el general Lázaro Cárdenas, expropió el petróleo, nosotros, el presidente López Obrador dijo que el litio, que es un mineral muy importante y hay grandes reservas, particularmente, en el estado de Sonora, pues no podía ser que empresas transnacionales lo estuvieran explotando y se llevaran todo el litio fuera y no le dejaran nada al pueblo de México. Entonces, propuso la Ley Minera y la Ley Minera es tan importante que el litio ahora es de las mexicanas y de los mexicanos y se va a crear una empresa como Pemex, como Comisión Nacional de Electricidad, que va a ser la encargada de explotar el litio y que toda esa riqueza sea para las mexicanas y los mexicanos, así que es muy importante que se conozca esto porque es trascendental, es casi como la expropiación o yo diría es la expropiación petrolera de la época moderna, así que hay que darle un aplauso al presidente López Obrador y a las diputadas, diputados, senadoras, senadores nacionalistas”, dijo.

Entre pobladores de Santa Cruz Acalpixca, Sheinbaum aprovechó para calificar como “traidores a la patria” a los diputados que rechazaron la Reforma Eléctrica y “nacionalistas” a los legisladores que votaron a favor de este cambio a la Constitución.

Un diputado o diputada que en vez de pensar en la soberanía nacional, en el bienestar de los mexicanos y mexicanas, y permitir que Comisión Federal de Electricidad genere el 54 por ciento, porque ni siquiera se estaba nacionalizando, si no haciendo que la mayoría de la generación eléctrica fuera de Comisión Nacional de Electricidad, en vez de como es ahora que son más empresas extranjeras. ¿Ustedes creen que quien vota por Iberdrola, por las empresas transnacionales, a favor de ellos, que esté pensando en la patria? ¿En quién piensa? ¿Y eso no es traición a la patria? Entonces es importante que se sepa esto, porque cuando pudieron haber enmendado la terrible traición del 2013, muchos diputadas y diputados decidieron que no se hiciera. Afortunadamente, tenemos muchos diputadas y diputados nacionalistas”, expresó.