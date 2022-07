“Será el 1o de noviembre cuando esté listo el distribuidor vial en Siervo de la Nación, sino, me vestiré de policía de tránsito y haré sus labores”: Alfonso Martínez

Morelia, Mich., a 27 de julio de 2022.- La Policía Morelia inició un programa de inmersión, donde ciudadanos, hacen el trabajo de los uniformados para conocer a fondo “la chamba” tan importante de esa corporación. Y a propósito de ello, en una entrevista con Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, el periodista, Víctor Americano, le hizo una apuesta que tiene que ver con el distribuidor vial de la avenida Siervo de la Nación.

Alfonso Martínez Alcazar, dijo que la obra estará lista el 1 de noviembre, con el apoyo y el compromiso de los constructores involucrados.

Víctor Americano le comentó en la entrevista dada a Grupo RadioTele: “Una apuesta presidente; si no está terminada la obra el 1 de noviembre, te vistes de policía de tránsito y te pones a dirigir la vialidad, dentro del programa implementado por la Policía de Morelia”. A lo cual el alcalde aceptó la apuesta pero dijo y bromeó, “pero si no está lista, me voy a llevar a todos los constructores para que también hagan lo mismo”… “Sin embargo, sí vamos a cumplir, con el apoyo de quienes están construyendo”, subrayó el alcalde moreliano.

En la entrevista quedó claro, que si se cumple con la fecha, serán los periodistas Víctor Americano, Rafael Cortés y Fay Cortés, quienes se vistan de policía de tránsito, y hagan las labores de los uniformados, tomando en cuenta la fecha 1 de noviembre de este 2022.

Aquí el video de la apuesta, que ahora no quedó en una caguama, sino, en una obra terminada en beneficio de los morelianos… ¿Cumplirán los constructores?