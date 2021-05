Ser madre y policía, un orgullo para nuestros hijos y para nosotras: agentes de la Policía Michoacán

Morelia, Michoacán, a 10 de mayo de 2021.- Valor, disciplina y perseverancia, entre otros valores, son la esencia de las mujeres que conforman a la Policía Michoacán.

Son mujeres madres de familia que día con día lo dan todo tanto en el desempeño de sus tareas como agentes de seguridad, como en el hogar, donde con entrega y compromiso ven por el bienestar de sus hijos.

Ser policía requiere algo más que valentía, requiere compromiso, responsabilidad, amor y dedicación, lo cual se ve reflejado en el arduo trabajo que llevan a cabo por una mejor sociedad.

Muestra de ello es Graciela Pérez, una agente adscrita al Grupo Especializado para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres, madre de tres hijos de 7, 10 y 15 años de edad, respectivamente, quienes son su mayor motivación para salir a las calles a proteger y servir a la ciudadanía.

“Ser madre es algo muy bonito y requiere de mucha responsabilidad a la vez, porque trabajar y estar al pendiente de ellos demanda mucho esfuerzo y sacrificio. Pero para mí ser madre de familia me hace sentir feliz, alegre y dichosa porque los puedo volver a ver un día más”, señala la oficial.

La función policial conlleva muchos sacrificios en el ámbito personal, teniendo que alejarse por varios días de su hogar en caso de estar adscrito a una Comisaría Regional, saliendo a patrullar para apoyar algún servicio o atender toda emergencia que pueda presentarse, es una profesión que solicita el mayor de los compromisos.

Asimismo, el riesgo que conlleva la profesión policial es motivo de orgullo para la agente Janeth Hernández, quien señala que sus dos hijos de 5 y 6 años de edad, son su principal motor para dar lo mejor de sí en el trabajo.

“Es muy difícil salir todos los días y pensar que no volverás, pero mi hijo me dice que él quiere ser policía, que quiere cuidar a la gente como yo lo hago, es algo que me incentiva a seguir preparándome y dejar todo por la sociedad”, puntualizó la oficial.

Este Día de las Madres, felicitamos a todas las madres que forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), gracias por su impecable servicio por un mejor Michoacán.