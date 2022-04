Sentencian a José Luis C., a 27 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio de Richard Emerson R

Morelia, Michoacán, a 4 de abril de 2022.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia condenatoria de 27 años de prisión en contra de José Luis C., al acreditar su responsabilidad en el homicidio de Richard Emerson R.



De las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Homicidio Doloso se estableció que, el 13 de septiembre del 2020, la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Campo Nube, lugar al que ingresó el José Luis C., quien en complicidad con otras personas, lo atacó a golpes, provocándole la muerte; tras la agresión, los responsables huyeron.



Ocurrido lo anterior, la FGE integró la Carpeta de Investigación correspondiente y llevó a cabo los actos respectivos, a través de los cuales se estableció la participación de José Luis C., quien fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión.



En audiencia de juicio oral, un Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable a José Luis C., en el delito de Homicidio Calificado, por lo que fue sentenciado a 27 años de prisión, así como al pago de la reparación del daño.