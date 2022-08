Semar abre convocatoria de ingreso a personal civil a formar parte de sus filas

Lázaro Cárdenas, Mich.- .- La Secretaría de Marina–Armada debMéxico a través de la Décimo Cuarta Zona Naval, convoca a personal civil para ingresar al servicio activo de esta Institución y formar parte de sus filas como contramaestres,

maquinistas, choferes y médicos cirujanos con especialidad en ginecología.



Formar parte de la Armada de México, permite a quienes desean servir a México,

capacitarse y desarrollarse con los más elevados valores de Honor, Deber, Lealtad y

Patriotismo, contando con beneficios como: sueldo seguro, fondo de vivienda y vacaciones,

entre otras prestaciones de ley.



Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser mexicano por nacimiento.

• Edad máxima de 30 años (a la fecha de contratación 00 meses, 00 días).

• Nivel de estudios secundaria y/o bachillerato concluido.

• Estatura mínima de 1.63 mts en hombres y 1.55 mts en mujeres.

• Índice de masa corporal (IMC) no mayor del 24.9.

• Resultar apto (a) en los exámenes: Médico, Clínico y Psicométrico.

• Conocimientos del servicio en que desea desempeñarse.

• No ser desertor (a) de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna otra Fuerza

Armada, Institución de Procuración de Justicia, Seguridad Pública Federal, Gubernamental,

Estatal y/o Municipal.

• No tener antecedentes penales.

Asimismo, deberá presentar la siguiente documentación:

• Acta de Nacimiento (original y copia).

• CURP.

INE o recibo de trámite, adquisición o reposición.

• Cartilla del SMN o (constancia de trámite de liberación).

• Comprobante de domicilio (Preferentemente de la Localidad).).

• Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC), expedido por el SAT.

• Copia del comprobante de la firma FIEL vigente expedida por el SAT.

• Dos fotografías a color recientes tamaño infantil.

• Foto de frente y perfil de cuerpo completo 5 x 4.

• En el caso del Médico Cirujano: Presentar copia del Título y Cédula de la Licenciatura y

Especialidad.

• Presentar la documentación en un folder tamaño carta color naranja.

Para mayor información, la Décima Cuarta Zona Naval pone a su disposición el número

telefónico 75 35 40 41 00 extensión 4105. Asimismo, los interesados podrán acudir de

lunes a viernes en horario de 09:00 a 12:00 horas en las instalaciones de la Zona Naval

ubicada en Boulevard de las Islas sin número, Interior Isla del Cayacal, Cd. Lázaro

Cárdenas, Michoacán. C.P. 60950.