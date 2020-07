Segundo paciente recuperado de COVID-19 en Hospital General de Maravatío

Un hombre de 42 años es el segundo paciente en egresar del Hospital General de Maravatío, luego de recuperarse favorablemente de COVID-19.

Durante los 12 días que permaneció internado en la unidad médica de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), el personal le brindó los cuidados y atenciones necesarias para evitar que la enfermedad se complicará por la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial que padece.

Las personas con comorbilidades como obesidad, hipertensión y diabetes, pueden presentar mayores complicaciones en caso de contraer COVID-19, por lo que la SSM invita a llevar un estricto control de sus padecimientos.

Aún no existe cura o vacuna contra el COVID-19, por lo que el distanciamiento social, no tocarse la cara con las manos sucias, el correcto uso del cubrebocas, el lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, son las medias preventivas más efectivas para evitar contraer el virus.