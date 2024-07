Seguimiento #Video | Conductor de Didi, principal sospechoso en el feminicidio de Paola Andrea, se entrega voluntariamente

Sergio Daniel “N”, chofer de la aplicación DiDi, señalado por presuntamente estar relacionado con el feminicidio de la joven Paola Andrea Bañuelos Flores, se entregó voluntariamente a las autoridades este jueves 11 de julio.

El hombre señaló que ha sido víctima de amenazas tanto contra él como contra su familia, por lo que decidió presentarse ante las autoridades y está dispuesto a que se le realice el juicio necesario sobre el caso.

“Para presentarme voluntariamente aquí en la Fiscalía de Ciudad Obregón, porque estaba en Mexicali. Ya que me vine por miedo, porque se han difundido noticias y no me han dejado defenderme ni declarar”, fueron parte de las declaraciones de Sergio Daniel.

En el video que recoge sus comentarios no se presenta a sí mismo como persona culpable o inocente, únicamente expresó que está dispuesto a colaborar con el caso.

