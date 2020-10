Sector salud, ejemplo de amor y servicio por Michoacán, señala Carlos Herrera

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2020.- “Los trabajadores del sector salud son nuestros héroes y lo demuestran aún en las peores épocas, por el amor y servicio que tienen con Michoacán”, afirmó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, al encabezar el evento del 56 Aniversario del Hospital Infantil.



Ante personal médico, de apoyo y administrativo de esta institución, el responsable de la política interna del estado reconoció la labor de todas y cada una de las personas que ahí laboran para cuidar la salud y la vida de los niños.



“Todavía es más profundo cuando las enfermedades tocan a un ser humano que va empezando su tiempo en esta vida, por eso nuestro compromiso de buscar mejorar permanentemente las condiciones que tienen ustedes, tanto en el ámbito laboral, como en el material, como en el emocional y en esto hemos estado trabajando en el estado de Michoacán”, complementó.



Dijo que, no obstante, ha sido complejo llegar a la posibilidad de aumentar la infraestructura hospitalaria y a la mejora en servicios, insumos y medicinas; se considera un acto de justicia a los esfuerzos que se han hecho en este rubro, de ahí que no se debe olvidar de dónde se partió y que efectivamente por ningún motivo se deber regresar a ese punto.



“Hoy estamos en otro escenario, en un escenario donde todavía hace falta mucho por hacer, sin embargo, ahí la llevamos, vamos caminando con grandes avances y con muy buenos resultados, porque los resultados del Sistema de Salud de Michoacán son positivos, o no son tan negativos aun en una época de COVID-19 como la de los vecinos y se nota en los números, hay un gran equipo de trabajo, que además atiende a la mayoría de las y los michoacanos”, detalló.



En este sentido, valoró que precisamente desde el Sector Salud estatal se atiendan a los más pobres de los pobres, a los que tienen una peor cultura alimenticia, a los que son altamente probable que no haya tenido algún grado mayor a segundo de secundaria y a quienes llegan al sistema de salud exigiendo atención en el momento más crítico y vulnerable, que es cuidar la salud y vida de sus hijos e hijas pequeñas.



“Ahí nos encontramos hoy con finanzas ordenadas que nos permite ir cumpliendo y reconociendo y además que nos permitieron que estemos muy cerca de que ustedes reciban uno de los mejores hospitales del país, en su diseño, en su arquitectura, en su equipamiento, pero también estoy seguro, por los resultados, con el mejor personal y el mejor equipo humano que tendrá nuestro país… ustedes”, añadió en referencia al nuevo Hospital Infantil de Morelia, recientemente entregado.



Herrera Tello reconoció que aún falta mucho por hacer para salir de la “negra noche” en la que permaneció Michoacán por al menos una década, sin embargo, se dijo seguro de que ya empieza a “amanecer” al hacer las cosas de una manera diferente.



“Estaremos a la altura de recibir nuevos inmuebles, nuevos hospitales para poder atender a más paisanos y paisanas y poder buscar cómo seguimos mejorando, porque yo creo que, al escuchar los valores, todos importantes por supuesto, un valor fundamental que ha tenido el Sistema de Salud de Michoacán es la resiliencia, pues han sido capaces de rediseñarse a sí mismos una y otra vez”, complementó.



Finalizó al insistir en que, con un equipo como este, seguramente todo lo que venga de equipamiento, orden y tecnologías, abonará a lo más importante que es el personal de salud, un gran equipo, dijo, que ha hecho la diferencia.



Cabe señalar que, en este marco, fueron reconocidas y reconocidos, trabajadores y trabajadoras del Hospital Infantil de Morelia por sus méritos en el ámbito pediátrico, así como por sus años de servicio en favor de las y los niños de Michoacán en las personas de:



Vicente Álvarez Torres, Fidelmar Alvarado Sierra, Alejandro Camacho Talavera, Erika García Andrade, Ramón González Espinoza, Jenaro González Pérez, Rigoberto Guillén Color, Guadalupe Reyes Santibáñez y Víctor Hugo Robles Almanza, por 20 años de servicio.



Así como a Rosa Isela Ávila Téllez, Mirna Lorena Flores Hurtado, Isaías García Ramírez y Claudia Salado Marina, con 25 años de servicio.



Además, a María del Carmen Calderón García, Sandra Contreras Hueramo, Cecilia García Ruíz de Chávez, Claudia Iribe Cervantes, Araceli Olalde Nieto, Martha Aurora Rangel Balcázar, Irma Vallejo Rico y María del Carmen Zaragoza Ponce, por 30 años de servicio.



Manuel Rodríguez Arcila, por 35 años de servicio, Josefina Pérez Casillas y Alfredo Guzmán Flores con 40 años, así como Ana María Bucio Ortiz, María Trinidad Ferreira, Eulogía Lemus Aparicio y Guillermina Orozco Zavala, por 45 años de servicio.



Finalmente, con 50 años de servicio a Elvia Trejo Flores.