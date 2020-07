Secretarios de Gobierno, Carlos Herrera y de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza, encabezaron la entrega de apoyos a microempresas

Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2020.- Más de mil 400 empleos se han podido conservar gracias al apoyo a 710 microempresas michoacanas como parte del programa Vende Más, indicó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello.





Lo anterior durante el acto de entrega de 30 equipamientos a igual número de negocios locales, de un total de 60 que se entregarán en la capital michoacana, así como de 227 créditos a propietarios de negocios de actividades comerciales y de servicios del municipio de Morelia, por el orden de un millón 585 mil pesos.



En compañía del secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez, y del presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, el encargado de la política interna del estado, destacó que se hayan alcanzado ya de manera global, tan solo en Morelia, los 2 mil 087 créditos por un monto de 21 millones 692 mil 940 pesos.



“Valoro su paciencia y su voluntad para utilizar las herramientas que los diferentes gobiernos ponemos a su servicio, para inscribirse en estos programas”, apuntó.



Dijo que si bien es esta, una de las tantas veces que se han entregado este tipo de apoyo en la capital michoacana, las herramientas de trabajo correspondientes al programa Vende Más, les ayudarán a potenciar y hacer crecer sus negocios.





“En un caso como éste de crisis sanitaria, hay que mantenerse a flote, por eso los reconozco y saludo por que atiende una de las dos caras de la moneda, una cara de la moneda es cómo seguir trabajando y cómo, con todas las limitaciones que tiene el gobierno federal, el estatal y los municipales, podemos ponernos de acuerdo y entonces lograr estas herramientas con recursos del pueblo michoacano”, complementó.



En este sentido, dijo que en la otra cara de la moneda, el Gobierno del Estado trabaja siempre de la mano con el gobierno federal, con los gobiernos municipales para cuidar la vida, la salud de las los michoacanos en estos tiempos complicados por la pandemia del COVID-19.



“Este es un buen ejemplo, donde el gobierno municipal le pone dinero, no solamente discurso y hacemos sinergia, se fortalecen los programas y en vez de ofrecerles 200 apoyos podemos ofrecerles 300, porque se hace sinergia, insisto”, dijo.



Lo anterior en referencia a la participación de los diferentes órdenes de gobierno para poner al centro la principal responsabilidad, que es cuidar de las y de los michoacanos.



Asimismo, Herrera Tello invitó a las y a los presentes a ser corresponsables y vivir en comunidad en estos tiempos difíciles, en el sentido de cuidar de nosotros mismos para cuidar de los demás.



“Sabemos vivir en comunidad, que es yo te cuido, tú me cuidas, uso el cubrebocas, me lavo las manos y tomo mi distancia y estoy seguro que así vamos a lograr salir adelante. Michoacán es un estado lleno de gente noble, de gente linda, de gente trabajadora, que en plena crisis, se pone creativa y se preguntas cómo crecer, cómo hacer para no perder empleos, eso ayuda muchísimo”, complementó.



“En una época crítica aun así podemos estar aquí apoyándolos, le llamo yo, aligerándoles la carga, los reconozco por eso, se los agradezco y estén seguros que vamos a estar atentos, muy atentos para decirles en los hechos, que no están solos, vamos a salir adelante como lo hemos hecho muchas otras veces”, concluyó.



El titular de Sedeco, Jesús Melgoza, destacó que en Michoacán se generen consensos para defender a las Mipymes, que son la fortaleza de la economía, en un periodo complejo en donde el económico representa el segundo tema de preocupación de la población, tan solo superado por el de salud.



Explicó que a través de Vende Más y del Plan Emergente, el Gobierno de Michoacán apoya a empresas de todas las regiones para que puedan fortalecerse y conservar empleos, con capacitación, consultoría, remozamiento, equipo y financiamiento. Recordó que la colocación de créditos se ha realizado en 94 municipios.



A este acto acudieron también el director general del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo (SiFanancia), Gustavo Melendez Arreola y la secretaria de Fomento Económico de Morelia, Gabriela Desiré Molina Aguilar, entre otros.