Secretaría de Salud reporta ocupación hospitalaria entre 33% y 74%

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que derivado del comportamiento epidemiológico de COVID-19, las camas reconvertidas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), de seis hospitales, registran una ocupación de entre 33 y 74 por ciento.



El Hospital General “Dr. Pedro Daniel Martínez” de Uruapan, pasó de un 92.2 la semana anterior, a un 74.4 por ciento este viernes, manteniéndose como el de mayor demanda.



El Hospital General de La Piedad tiene un 65.14 por ciento de ocupación, mientras que el Hospital General de Zitácuaro un 55.33 por ciento del total, aunque por el momento no haya más espacio para ingresos debido a obras de infraestructura para ampliar la capacidad de esta área.



Asimismo, el Hospital General “Dr. Miguel Silva”, reportó un 53.76 por ciento de ocupación la semana anterior, bajando a un 46.41 por ciento al corte.



En el Puerto de Lázaro Cárdenas, el Hospital General pasó de un 63.08 a un 38.46 por ciento en los últimos siete días, mientras que el Hospital General de Pátzcuaro redujo a la mitad su estadística, bajando de un 66.67 a 33.33 por ciento.



Derivado de la transmisión sostenida de COVID-19 en la entidad, la SSM reitera el exhorto a la población a extremar las medidas preventivas para romper la cadena de contagio y no colapsar los nosocomios.



Por lo anterior, el quedarse en casa es fundamental para evitar la propagación del virus en la entidad y con esto, preservar la salud y la vida de la población, donde la corresponsabilidad social es fundamental para que el objetivo de las autoridades sanitarias sea posible.



En caso de realizar actividades esenciales, es de vital importancia el uso correcto del cubrebocas, la distancia de por lo menos un metro y medio entre personas, así como el constante lavado o desinfección de manos; el no tocarse la cara con las manos sucias, también es de suma importancia ya que el virus entra al sistema a través de la mucosa de ojos, nariz y boca.