Se vuelve a escuchar la Orquesta Sinfónica de Michoacán en vivo

Morelia, Michoacán 4 de mayo de 2021.- Después de meses de presentaciones en línea la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem), regresó al Teatro Ocampo para tocar de manera presencial un concierto integrado por obras de Joseph Haydn.

El concierto se llevó a cabo con aforo limitado y respetando las medidas de sana distancia, cubrebocas obligatorio, toma de temperatura y desinfección de manos.

Esto como una adaptación que se espera mantener en este año.

El programa se compuso por la Sinfonía No. 1 en re mayor HOB.I:1, la Sinfonía No. 2 en do mayor HOB.I:2, y la Sinfonía No. 3 en sol mayor HOB.I:3.

Para el público que no pudo asistir presencialmente, el concierto también se puede disfrutar en línea, a través de las redes sociales de la Orquesta: https://fb.watch/5hde21u8BV/