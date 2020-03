Se suma “Momis”, cuenta cuentos, a las actividades lúdicas de la SEE

Morelia, Michoacán, a 25 de enero de 2020.- Norma Alejandra Sánchez Mejía, alias “Momis”, es una cuenta cuentos que, consciente de lo complicado que puede ser mantener a las y los niños entretenidos en estos días de aislamiento, se ha sumado a las actividades propuestas por la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), para apoyar el trabajo formativo en las y los niños desde casa.



Utilizando su experiencia como narradora de cuentos, “Momis” ha grabado algunos vídeos para compartir a través de las redes sociales y la página oficial de la SEE, historias divertidas e interesantes dirigidas a las y los más pequeños del hogar, con la intención de despertar su imaginación, fomentar la lectura y motivarlos a realizar la actividad con los demás integrantes de la familia.



Títulos como “La llorona”, “Por favor no abras este libro”, “¡Pipiloteca! Una biblioteca maravillosa”, “Poesía con fantasía” y “La niña que iluminó la noche”, son algunos de los que ha realizado, los cuales ya se encuentran en la página de la SEE, disponibles para ser escuchados en casa.



A esta actividad se ha sumado Vanessa Esther Farca García, una madre de familia que junto a su hijo cuenta la historia titulada “Alex se va a la luna”, pues dice que es la principal interesada en aportar materiales como este que ayuden a motivar a su hijo y a más niñas y niños, con la finalidad de que se mantengan ocupados y que a través de dicho ejercicio se fortalezca el proceso de enseñanza–aprendizaje.



Por lo anterior, la SEE reconoció y aplaudió la disposición de padres y madres de familia para coadyuvar en la educación de sus hijos e hijas y evitar el rezago educativo durante los días de receso escolar por la contingencia.