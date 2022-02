Se reúnen con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Lupillo Aguilera, Juan Bernardo y Jaime Hinojosa

Con el objetivo de intercambiar puntos de vista de la situación que prevalece en nuestro país y en Michoacán, este día el Secretario General del Partido de la Revolución Democrática en la entidad, José Guadalupe Aguilera Rojas, el ex diputado local y actual presidente municipal por Maravatío, José Jaime Hinojosa Campa, el ex legislador y ex dirigente estatal del Sol Azteca, Juan Bernardo Corona Martínez, se reunieron con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la que se coincidió que, es necesario la suma de esfuerzos para superar los desafíos que enfrentamos como nación.

Agradecieron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas su hospitalidad, con quien siempre es grato coincidir, ya que su experiencia y conocimiento, son sin duda una guía para enfrentar lo que se vive en nuestra nación.

Lupillo Aguilera, Jaime Hinojosa y Juan Bernardo Corona coincidieron en que, con el conocimiento del ingeniero y sus aportaciones se tienen alternativas para superar los desafíos en México.

En ese sentido, hablaron sobre la importancia de que nuestro país no pierda el avance que se ha construido durante más de tres décadas en democracia.

Cuauhtémoc Cárdenas, señalaron, es un hombre con gran experiencia de quien reconocen su aporte, su esfuerzo y su trabajo en favor de esta gran nación.

Recordaron que en 1989 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas encabezó un movimiento político y social en el que se convirtió en el PRD, con el objetivo de luchar por una democracia real y una división de poderes auténtica, logrando avances importantes en nuestra nación, gracias a su esfuerzo y dedicación, la cual fue acompañada por miles de mexicanos, por lo que líderes como él, siempre deben ser escuchados.

Cabe señalar que en la reunión el alcalde Jaime Hinojosa invitó al ingeniero Cárdenas a visitar el municipio de Maravatío y acordaron un próximo encuentro.