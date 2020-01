Morelia, Michoacán, a 22 de enero de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), atendió ayer a una comisión representativa de los 87 ex trabajadores del Seguro Popular que hoy permanecieron al exterior de las oficinas centrales, a fin de explorar alternativas que permitan su incorporación al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), dentro del marco constitucional.



Se les informó que los 220 trabajadores administrativos que fueron liquidados conforme a la ley, tras desaparecer el Seguro Popular, recibirán una propuesta laboral como promotores de salud bajo los lineamientos, tabuladores y lugar de adscripción que el Insabi determine, teniendo la libertad de decidir si los aceptan o no.



En un marco de respeto, la titular de la SSM, Diana Carpio Ríos, ofreció retomar los trabajos de la mesa el próximo viernes 24 de enero, a fin de darle continuidad al diálogo y garantizar el seguimiento a los acuerdos ante las instancias federales.



Cabe destacar que, en el proceso de liquidación, se dispuso de 9 millones de pesos con recursos estatales para que cada uno de los 220 ex trabajadores del Seguro Popular contara con el finiquito que marca la ley laboral.



La funcionaria les explicó que, de momento, no está contemplada la contratación de personal administrativo, sino de médicos, especialistas y enfermeros para seguir garantizando la atención a la población.