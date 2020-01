Estados Unidos, a 26 de enero de 2020.– En los últimos tres días, 137 integrantes del programa Sello del Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, Palomas Mensajeras, provenientes de Morelia, Tuzantla y Puruándiro, viajaron a Estados Unidos para reencontrarse con seres queridos, a los que no habían visto en décadas.



El miércoles, 17 madres y padres de familia de colonias y tenencias de Morelia, se dirigieron al aeropuerto internacional para abordar el avión que los trasladó a California para reencontrarse con sus hijas, hijos y familias conformadas por ellos en Estados Unidos.



Ahí en el aeropuerto, María Guadalupe Hernández Medina, de 76 años de edad, se separó por primera vez, desde que se casó, de su esposo José Luís Gutiérrez Medina, a quien se le retrasó su visa por un proceso administrativo de la embajada de Estados Unidos, la decisión no fue fácil, pero la convenció el anhelo de volver a ver a sus tres hijos que radican en California, después de 30 años de ausencia.



“Mi esposa ha tenido de todas las enfermedades desde que ellos se fueron, ahorita la tengo bastante controlada, ella se ponía a muerte, duraba mucho internada, íbamos llegando a la casa y ya de regreso al hospital; ella no quería ir, dijo que si no iba yo, ella también se quedaba, pero entonces ahorita tenemos un yerno que está entre la vida y la muerte y él fue quien la convenció, le dijo vaya, quien le dice que de la noche a la mañana usted este otra vez mal y ya con sus papeles y se quede sin ver a sus hijos”, manifestó José Luis Gutiérrez, mientras se secaba el llanto al despedir a su esposa.



El jueves, 38 habitantes de Tuzantla viajaron a Texas para volver a abrazar a sus hijas e hijos y conocer a sus nueras, yernos, nietas, nietos bisnietas y bisnietos. Ellos fueron recibidos con un evento donde los sentimientos estuvieron a flor de piel.



Finalmente, acompañados por el titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante) José Luis Gutiérrez Pérez, y la alcaldesa del municipio de Puruándiro, Belinda Iturbide Díaz, 82 integrantes del programa de reunificación familiar binacional, abordaron en el aeropuerto de Guadalajara, el avión que los llevó a California, donde ya los esperaban familiares que no han visto en diez, 15, 20, 30 y hasta 40 años.



Durante tres semanas, los 137 integrantes de este programa de reunificación familiar binacional, impulsado por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, convivirán con sus seres queridos en tierras norteamericanas.