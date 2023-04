Se obtiene un fallo condenatorio De La FGE A Responsable.

Zamora, Michoacán, a 14 de abril de 2023.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo fallo condenatorio en contra de un hombre, al acreditar su responsabilidad en los delitos de robo calificado grave, tentativa de robo calificado grave y tentativa de homicidio calificado, cometido en la colonia Alfonso García Robles, en Zamora.En juicio oral, el agente del Ministerio Público demostró la responsabilidad de Eduardo Gerardo C., en los delitos antes mencionados, perpetrados en el año 2021.De las investigaciones se desprende que el 12 y 13 de mayo de ese año, el acusado ingresó a un domicilio del asentamiento en cita, de donde robó un iPad y una laptop, y al ser confrontado por la víctima, Eduardo Gerardo C., intentó lesionarla con un objeto punzocortante y huyó.En diversas ocasiones, el responsable intentó ingresar a la vivienda del agraviado; sin embargo no tuvo éxito.Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Regional de Zamora que reunió datos de prueba de la relación de Eduardo Gerardo C., en los delitos, quien en su momento fue detenido. Tras el desahogo de pruebas, un Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable a Eduardo Gerardo C., y emitió fallo condenatorio en su contra, por lo que serán en próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena.La FGE refrenda su compromiso de mantener acciones que generen seguridad y bienestar a las y los michoacanos.