Se mantienen autoridades educativas cercanas a necesidades de estudiantes en situación vulnerable

La Huacana, Michoacán; a 4 de noviembre de 2020.- Cuidar, procurar y mantenerse cercanos a las y los estudiantes que viven en condiciones de vulnerabilidad para incidir de manera positiva en su aprendizaje, es un compromiso de la Secretaría de Educación en el Estado.



Por ello, el director General de Unidades Regionales de la SEE, Heriberto Lugo contreras, acompañado de autoridades educativas del municipio de La Huacana, entregó en representación del secretario de Educación, Héctor Ayala Morales, materiales didácticos a los becarios que se atienden en el Albergue Escolar Rural “Rafael Ramírez”.



Asimismo, en apoyo económico a sus familias se entregaron insumos alimenticios y kits de limpieza y, para el centro educativo, cubetas de pintura, a fin de que se le dé mantenimiento a la fachada del lugar.



Además de lo anterior, Lugo Contreras realizó un recorrido por las instalaciones para revisar las condiciones y tomar en cuenta las necesidades que se requieren para mejorar el espacio al que niñas, niños y jóvenes regresarán cuando el riego de contagio por COVID-19 disminuya y las autoridades en salud lo permitan.



Durante esta entrega el maestro José Trinidad Salgado Salgado dijo: “con estas acciones que realiza la Secretaría, nosotros y los niños, no nos sentimos solos ante la situación tan delicada que estamos viviendo”.



Agregó que los materiales didácticos entregados a los estudiantes son buenos y factibles para apoyar el trabajo escolar en casa, por lo que reconoce el esfuerzo del Gobierno del Estado para apoyar a los que más lo necesitan.



Por su parte, la madre de familia Cruz Vázquez Ramírez agradeció la entrega realizada por las autoridades educativas, pues dijo, “es un apoyo que ahorita nos sirve mucho porque casi no hay trabajo y por eso se les agradece”.



Con estas acciones la SEE, se mantiene cercana y atenta las necesidades más sentidas de la comunidad educativa, en cada rincón de Michoacán, en beneficio del desarrollo, la continuidad académica y el futuro de niñas, niños y jóvenes de la entidad.