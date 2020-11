Se mantiene abierta la línea 089 para denunciar incumplimiento a normas sanitarias

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre de 2020.- El apoyo y la corresponsabilidad de los ciudadanos es fundamental para evitar que el incumplimiento a las normas de la Nueva Convivencia ponga en riesgo la vida de la población.



De esta manera, se recuerda a las y los ciudadanos que la línea 089 se mantiene abierta para recibir reportes sobre la realización de fiestas, bailes, jaripeos, actividades no esenciales o violaciones a los protocolos sanitarios dentro de establecimientos comerciales.



Para la seguridad de las personas, la denuncia es completamente anónima, por lo que no se registran datos confidenciales de quien la realiza.



La línea 089 se encuentra disponible las 24 horas del día y las personas pueden reportar los eventos o hechos que sean un foco de transmisión del virus.



Como es el exceder el aforo permitido en los establecimientos y lugares recreativos, la falta de limpieza o de insumos que impidan a empleados y usuarios lavarse o desinfectarse las manos constantemente.



Además se reitera a las y los michoacanos que el uso de cubrebocas es obligatorio en espacios públicos y el transporte colectivo.



Estas medidas se deben a que la contingencia no ha terminado y el virus del COVID-19 sigue en las calles.