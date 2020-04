Se han detectado cobros indebidos a trabajadores de la educación: Héctor Ayala Morales

Morelia, Michoacán, a 31 de marzo de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) detectó el cobro indebido a una cantidad indeterminada de trabajadores de la educación por un monto de 49 pesos a cada uno, a favor de una persona moral denominada Sindicato Industrial de Trabajadores EMP, con sede en Monterrey, Nuevo León.



Ante ello, el encargado del despacho de la SEE, Héctor Ayala Morales, dio la instrucción al personal de estructura a cargo del tema de solicitar a las instituciones bancarias que hicieron dicho descuento sea reintegrado de inmediato a los trabajadores afectados y se realicen las investigaciones correspondientes, a fin de deslindar responsabilidades.



Informó, asimismo, que la SEE no tiene convenio alguno con ninguna empresa con dicha razón social y que, por ningún motivo, puede hacerse un descuento con cargo a la nómina de un trabajador si éste no ha suscrito un crédito con la empresa y, a su vez, dicha institución bancaria tenga celebrado convenio con la Secretaría para que proceda el descuento.



Por lo anterior la SEE presentó ya la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, a fin de realizar una investigación sobre este probable fraude, haciendo todas las gestiones para que el recurso sea reintegrado a los trabajadores afectados.