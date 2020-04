Se deben garantizar condiciones de empleo a los mexicanos, durante emergencia sanitaria: PRD

Ciudad de México, a 02 de abril de 2020.- EL PRD en México, publicó un desplegado donde fija postura en total respaldo a los empleados y a los empresarios mexicanos de las MiPymes, en esta difícil situación para ellos, por la emergencia sanitaria.

Aquí el desplegado completo:

¡Por todos los trabajadores, autoempleados y MiPyMEs que son las principales fuentes de empleo en nuestro país!

Los trabajadores son la fuerza que mueve la economía de México y los empleadores, TODOS, sobre todo las MipyMES son parte fundamental de la economía, ya que son el motor de nuestro país al contratar al 80% de los empleos de nuestro país. Es por ello que, es urgente que el Gobierno Federal ofrezca alternativas claras, tanto para los trabajadores de todos niveles, como para que el sector empleador pueda garantizar las condiciones de empleo de la gente durante la emergencia de salud que estamos viviendo.

La estrategia de cierre total de actividades no esenciales, situación que entendemos necesaria, pone en riesgo a los negocios de nuestro país, a pesar de que el gobierno exige que se mantenga el empleo de la gente. La realidad es que para muchos de estos negocios mantener el trabajo de la gente sin generar ingresos es prácticamente imposible. Este escenario no solo perjudicará a los empleadores, sino principalmente a los trabajadores. Para que esto sea posible, el gobierno federal debe generar incentivos que hagan factible que esto suceda, tales como: extensión de tiempo o facilidades para el pago de impuestos, condonación de multas y deudas, inyección directa de recursos vía programas especiales, que permitan que estas empresas no vayan a la quiebra durante este periodo de cierre. Si no se toman medidas hoy a favor de este sector, el trabajo de los mexicanos no podrá garantizarse ni a corto ni a mediano plazo.

Es urgente que el gobierno federal priorice en las necesidades de la gente. Atender la salud pública es lo número uno, pero si no se acompaña esta emergencia de una estrategia que beneficie al sector económico del país (como ha comenzado a realizarlo el Gobierno de Michoacán) desde los autoempleadores hasta las grandes empresas, las consecuencias económicas generarán un escenario de crisis muy difícil de reactivar en el futuro.

Por ello, debe de actuar con responsabilidad y deshacerse de proyectos faraónicos como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas. Hoy esos recursos son indispensables para el apoyo al sector salud y a los trabajadores y empresarios nacionales. De ser necesario, hacer uso de las líneas de crédito en instancias financieras internacionales para poder obtener recursos que aterricen directamente en acciones que permitan la supervivencia de los negocios, y la garantía de sustento de la gente como prioridad nacional para hacer frente a esta emergencia.

Es hoy cuando el gobierno debe actuar con responsabilidad para atender a la gente, sin ideologías solo buscando el bien común. Hoy no hay lugar a la demagogia, ni a la politiquería. Se requieren acciones concretas e inmediatas.

DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD)

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!

Ciudad de México, a 2 de abril de 2020