Se busca mesías. El análisis de Abelardo Pérez Estrada en su columna “Transformando”

Hace unos días se juntaron en un “foro”, los mismos políticos de la vieja guardia, que no han entendido, que el México cambió, que los ciudadanos necesitamos ser tomados en cuenta, que estamos hartos de lo mismo, de las mismas caras y que cada día somos más conscientes de la falta de espacio para la sociedad civil.

En dicho foro, se reunieron para hablar de buenas prácticas de gobierno y al mismo tiempo, venderse como la mejor opción, abogando por la unidad, llamando a los partidos que ya tienen cantada la alianza y algunos otros que siguen desmarcados para el 24 pero pensando en el 2030 tal como lo hace MC.

Había senadores, diputados, exgobernadores, ex secretarios de estado, y 1 ex líder empresarial, de al menos 3 partidos y, pero algunos con más colores en su historia, el común denominador fue, que todos tuvieron la oportunidad de forjar una reputación, de dar resultados en su momento y no venir a prometerlos en un foro.

Un foro, con un llamado a la unidad, en torno a cada uno de ellos, porque ahora resulta, que ellos son la “única”-“mejor” opción que tiene este país, no han entendido absolutamente nada y creen que la política se debe seguir haciendo como la aprendieron de algún dinosaurio político.

En contraste tenemos al presidente López Obrador que aunque viene de la misma camada política, tiene el gran mérito de haber entendido al pueblo y capitalizar todas las pifias de sus antecesores, entendió y se comunicó con ese pueblo sabio y bueno que estaba harto de los políticos de siempre, al menos funcionó para la elección del 2018, aunque la implementación de sus políticas y prácticas de gobierno pueden ser muy cuestionadas durante mucho tiempo y muchos de sus mensajes quedaron en promesa de campaña.

Si eso es todo, lo que tiene la oposición, entonces estaré de acuerdo con el presidente, están moralmente derrotados, porque no han podido reinventarse, porque no han entendido que tienen que dejar el paso la gente que no traiga su historial, que no traiga su desgaste y que realmente tenga amor por México, todos ellos podrían ser muy buenos asesores, pero difícilmente convencerán, primero a los dueños de los partidos y segundo, aunque para ellos menos importante a los electores.

Pero no debemos sorprendernos, esto lo hemos visto, tanto en elecciones locales como federales, a lo largo de “toda” nuestra historia democrática, resulta que cada tres o seis años, aparecen Mesías, que tienen la solución para los problemas del país, pero cuando les toca implementarlo, se queda en promesa de campaña, (¿les suena conocido?)

No se desanimen, pero esto durará hasta que los ciudadanos seamos conscientes y hagamos valer nuestro voto, el día que la esperanza no sea votar por el menos malo sino por el mejor para este país.

¡Es tiempo de los ciudadanos!, que no necesitamos foros.

Pd. Como dicen los clásicos, “me paro de pie”, por lo que la resolución de los 8 ministros de la corte, de pena, la posición de los ministros Loreta Ortiz, Arturo Zaldívar y la Sra. Esquivel

Abelardo Pérez Estrada

Empresario, analista político, Expresidente CANACINTRA