Morelia, Michoacán a 6 de enero de 2020.- En Michoacán se avecina un gran cambio para la educación en este 2020, afirmó la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), al anticipar un reinicio lectivo en orden y cumpliendo el compromiso del pago de la segunda parte del aguinaldo para el sector, monto que ya está asegurado.



Lo anterior, gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, con el Gobierno federal, para brindar certeza en los pagos y seguridad financiera a los docentes y trabajadores de la educación del sistema estatal.



Con ello, se espera que los casi 70 mil maestros y maestras al servicio de la educación estatales y federales, regresen a trabajar a las aulas con el compromiso y dedicación que los caracteriza.



Al respecto, la SEE informa que esta administración estatal mantendrá la cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar cabal cumplimiento al calendario de pagos establecido, como se ha realizado a la fecha.



Se trata de continuar mejorando los indicadores educativos, de tal suerte que Michoacán se ubique entre los estados de la República con mejores resultados en educación; en este contexto, la SEE exhorta a docentes y trabajadores administrativos, a trabajar juntos para avanzar en esta materia, así como para superar las dificultades económicas, históricas, que han afectado al magisterio de la entidad.