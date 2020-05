Sanitizan comunidades en Cañada de los 11 Pueblos

CHILCHOTA, Mich.- 1 de mayo de 2020.- Autoridades municipales, del sector salud y ciudadanos voluntarios, han iniciado una campaña permanente de sanitización, tanto en esta cabecera municipal, como en las comunidades que integran la Cañada de los Once Pueblos, como parte de las acciones por contingencia sanitaria por el Covid-19.

Dichas labores de sanitización, se han realizado en la comunidad indígena de Zopoco, y este día, en la cabecera municipal, donde se contó con la participación de los elementos de Tránsito Municipal, encabezado por Rigoberto Martínez Tzintzun; la dirección de Urbanismo, cuyo titular es Javier Nucí, del organismo operador del agua y la regiduría de salud.

También se contó con la participación de locatarios de la plaza, comerciantes, carniceros y de la organización de taxis Láser, entre otros muchos más voluntarios.

El presidente municipal, Eduardo Ixta Álvarez, ha dado instrucciones a los funcionarios y miembros del Comité de Salud Municipal, que se realicen labores para sanitizar, es decir, fumigar o lavar con hipoclorito, o sea, agua con cloro, a fin de prevenir infecciones del Coronavirus.

Agregó que, en este municipio, no se ha detectado ningún caso de Covid- 19, como tampoco sospechas, por lo que continuarán con estas labores de sanitización en las comunidades indígenas de la Cañada de los Once Pueblos, como son, Urén, Tanaquillo, Santo Tomás, Acachuén, Zopoco, Huáncito, Tacuro, Ichán, Carapan y San Juan Carapan.



