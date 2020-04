Salvar vidas y reactivar la economía, nuestro mayor objetivo: Silvano Aureoles

Morelia, Michoacán, a 29 de abril de 2020.- Karla Mariscal Santoyo abriga la esperanza de que, cuando haya pasado la emergencia sanitaria, pueda reactivar su agencia de viajes que tiene en Morelia; el crédito emergente que tramitó ante el Gobierno del Estado, señala, le dio impulso a su empresa en esta crisis.



“Tengo un mes y medio sin movimiento por la contingencia, está totalmente muerto. El crédito me ayudará a sobrellevar las cosas y cubrir gastos básicos, para que cuando salgamos de esta situación podamos darle para adelante”, expresó.



Karla fue una de las personas beneficiarias del Plan Emergente para proteger el empleo y la economía de empresas familiares, quienes al recibir la autorización de sus créditos, dialogaron hoy con el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



“Me da mucho gusto poder participar en esta entrega personalizada de créditos, porque tenemos sociedad y Gobierno dos grandes retos: uno es hacerle frente a la contingencia sanitaria, es decir, salvar vidas, y junto con ello, el otro gran reto es la economía que va a quedar muy lastimada”, destacó el mandatario.



En un mensaje transmitido a través de redes sociales, el Gobernador afirmó que, pasada la crisis sanitaria, Michoacán debe estar ya preparado y en condiciones para reactivar la economía.



“Por eso, estos apoyos que estamos otorgando a las micro, pequeñas y medianas empresas son para contribuir a que se proteja el empleo en Michoacán, a que no se realicen despidos masivos por la caída en las ventas”, señaló.



Recordó que con el plan emergente se podrá apoyar a alrededor de 10 mil empresas de todo el estado, con créditos que van desde los 6 mil y hasta los 250 mil pesos, con esquemas flexibles de pago y, en la mayoría de los casos, sin intereses.



Resaltó que, a la fecha, han sido autorizados mil 800 créditos en 76 municipios y en lo que resta de la semana se llegará a 2 mil 800 financiamientos aprobados y en trámite de entrega.



Aureoles Conejo pidió paciencia a quienes aún no han recibido respuesta, ya que “las solicitudes nos llegaron en cascada” y se están atendiendo con una bolsa de 10 mil millones de pesos que su gobierno destinó para este fin, con recursos estatales.



“Este crédito nos servirá para sostener nuestro negocio familiar; con el dinero pondremos comprar insumos y pagar a nuestros empleados, eso es muy importante para nosotros”, expresó Francisco Benitez Torres, empresario del municipio de Lázaro Cárdenas.



Acompañado del secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez, el Gobernador reiteró su reconocimiento a las mujeres y hombres emprendedores de Michoacán por el esfuerzo que vienen haciendo ante la actual contingencia para conservar el empleo y sus empresas.



“Estoy seguro que estos apoyos crediticios los van a utilizar muy bien y que con ello vamos a mantener de pie la economía y al propio estado de Michoacán”, sostuvo.