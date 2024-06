Salud | Diez consejos de la SSM para un embarazo saludable

Para cualquier consulta las pacientes pueden comunicarse las 24 horas del día al 800 628 3762

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) aconseja a las mujeres a no fumar, no beber alcohol, reducir la sal y no cargar cosas pesadas en la gestación, para cuidar al bebé y evitar complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio.

Para un embarazo saludable es crucial tomar ácido fólico y mantener una dieta balanceada que incluya todos los grupos alimenticios. Por ello, se recomienda evitar refrescos, café y productos procesados, para prevenir deficiencias nutricionales y asegurar el peso adecuado del bebé al nacer.

Es esencial que toda embarazada asista por lo menos a siete consultas de control prenatal. Estas visitas permiten a los profesionales de la salud identificar y tratar a tiempo cualquier problema que pueda poner en riesgo la salud de la madre o del bebé.

Además, es necesario realizar ejercicio físico moderado, dormir al menos ocho horas diarias y estar alerta a signos de alarma como dolores de cabeza severos, presión arterial alta, visión borrosa, sangrado vaginal, hinchazón de pies y manos o fiebre alta. Ante cualquiera de estos síntomas, se debe acudir al médico de inmediato.

Para cualquier consulta sobre cuidados durante el embarazo, parto y posparto, las pacientes pueden comunicarse las 24 horas del día al 800 628 3762, donde especialistas del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva están disponibles para brindar asistencia.