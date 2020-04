Coahuayana, Michoacán, a 18 de abril de 2020.- Porque cuidar la vida y la salud de las y los michoacanos es la mayor prioridad, en Michoacán se intensifican las acciones de prevención e información a la población ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, destacó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Con esa premisa, el mandatario ordenó el reforzamiento de filtros sanitarios instalados en 13 puntos carreteros, los cuales conectan con seis estados vecinos, y supervisó el que opera en los límites con Colima.

“Le estamos informando a la gente sobre medidas que debe de tomar para evitar contraer esta enfermedad, que es altamente contagiosa y de la que hasta ahora no se tiene cura, no se tiene vacuna y no se tienen medicinas”, señaló Aureoles Conejo.

Acompañado de la secretaria de Salud en Michoacán, Diana Carpio Ríos, y del secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, el mandatario recordó que la única manera de evitar el contagio es la sana distancia, lavarse las manos, no saludarse de abrazo, de beso o de mano, y sobre todo quedarse en casa.

“Queremos cuidar la vida de nuestras familias, de nuestros seres queridos, porque es un virus muy contagioso, que ha causado ya muchas muertes en todo el mundo”, destacó.

Los puntos de revisión se localizan en autopistas y carreteras que conectan a Michoacán con Estado de México, Jalisco, Colima, Querétaro, Guanajuato y Guerrero.

Personalmente, Aureoles entregó información a automovilistas y pasajeros que fueron sujetos a revisión en el filtro de acceso al territorio michoacano.

Así mismo, supervisó la rehabilitación del Hospital Comunitario de Coahuayana, mismo que presenta un avance del 70 por ciento y será entregado próximamente para el fortalecimiento de la atención a la población durante la contingencia sanitaria.

“Estamos haciendo todo lo posible para terminar a la brevedad este Hospital, con el que se podrá dar atención, como merecen, a los más de 12 mil habitantes de este municipio y ya no tengan que ir al estado vecino para recibir servicios de calidad”, precisó.

Durante el recorrido de supervisión, Carpio Ríos informó al personal de salud y autoridades locales, encabezadas por el presidente municipal Roberto Nevarez Domínguez, pormenores de los protocolos de actuación ante la detección de casos del coronavirus.

“Hemos estado trabajando en la planeación de atención de casos por COVID-19 en todas las regiones del estado, y para esta zona contamos además con el apoyo de la Marina y su Hospital Naval, además del Hospital de Lázaro Cárdenas, con especialistas y el equipamiento necesario para la atención de los casos críticos que se pudieran registrar”, detalló.