Salma Hayek deslumbra como ícono de belleza en sexi traje de baño rosa estilo ‘Barbie mexicana

La famosa actriz Salma Hayek sucumbió a la popular “Barbiemanía”, que se está apoderando de este verano tras el exitoso estreno de la película Barbie. Compartiendo la emoción con sus seguidores, Salma publicó una adorable foto en su cuenta de Instagram el domingo mostrando su lado Barbie mientras pasaba el rato en la piscina con su esposo, el magnate François-Henri Pinault.

“Disfrutando las bendiciones del sol, el agua y el amor, agradecida”, escribió la actriz de “Frida” en la publicación.

En las fotos, Hayek posa confiada en la piscina, luciendo un revelador traje de baño fucsia de una pieza que acentúa su belleza y figura. En una foto se la puede ver saltando sobre la espalda de un hombre, mientras que en las otras dos muestra su sexy atuendo a detalle. Además de su deslumbrante anillo de bodas, Salma completó su look con un brazalete de cuerda morada y un lazo para el cabello en la muñeca. Optando por un look natural, la actriz no usó maquillaje en las imágenes y mostró su cabello mojado, sonriendo encantadoramente para la cámara en una de las imágenes.

Sus seguidores de Instagram quedaron impresionados con su apariencia, y muchos de ellos comenzaron a llamarla cariñosamente la “Barbie mexicana”. Los elogios no se hicieron esperar, con algunos fans comentando: “Ok Barbie Girl”, “¿Cómo tiene 56 años?”. y “Sin bótox”.

Esta no es la única vez que Salma ha encantado a sus seguidores con su estilo veraniego. Hace unas semanas, brilló en el Día Nacional del Bikini con un deslumbrante body de crochet, y luego compartió un entrenamiento de agua caliente con el mismo traje de baño.

Salma Hayek sigue mostrando su carisma y belleza atemporal, deleitando a sus seguidores con su autenticidad y estilo único, convirtiéndose en un verdadero ícono de moda y belleza.