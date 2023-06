Ryan Seacrest toma el relevo como presentador de ‘Wheel of Fortune’ tras la jubilación de Pat Sajak

Sony Pictures Television, la empresa productora del concurso, anunció este martes en un comunicado de prensa enviado a CNN que Ryan Seacrest será el nuevo presentador de “Wheel of Fortune” a partir del próximo año. Seacrest ha firmado un contrato de varios años y también actuará como productor consultor, según se informó en el comunicado.

En su declaración, Seacrest expresó su honor al seguir los pasos del legendario Pat Sajak. Reconoció la privilegiada experiencia de ver a Pat y Vanna en las pantallas de televisión durante 40 años, llenando las noches con sonrisas y una sensación de hogar. Seacrest elogió la forma en que Sajak ha celebrado a los concursantes y ha hecho que los espectadores se sientan cómodos. Además, reveló que cerraba un círculo en su carrera, ya que uno de sus primeros trabajos fue presentar un pequeño concurso llamado “Click para Merv Griffin” hace 25 años. Agradeció a Sony por brindarle esta oportunidad y expresó su entusiasmo por continuar la tradición de hacer girar la ruleta junto a la gran Vanna White.

Pat Sajak anunció el pasado 12 de junio que se retiraría en 2024, después de ser el presentador de “Wheel of Fortune” durante décadas. Tras su anuncio, comenzaron las especulaciones sobre quién ocuparía su lugar, y Seacrest se perfilaba como el principal candidato.

Ryan Seacrest es reconocido por su destacada trayectoria como presentador de radio y televisión. Ha sido el presentador de “American Idol” en ABC durante 21 temporadas y ha copresentado el programa matutino de ABC “Live with Kelly and Ryan” junto a Kelly Ripa. Ha recibido varias nominaciones y premios Emmy por su trabajo. Además, es el presentador y productor del programa matutino de radio más popular de Los Ángeles en la emisora 102.7 KIIS-FM de iHeartMedia. También ha participado en especiales como “Live on the Red Carpet” de E! para varias galas de premios y ha sido el presentador de “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” desde 2005.

“Wheel of Fortune” es un exitoso programa de juegos que ha estado en el aire desde 1975. En él, los concursantes hacen girar una rueda para ganar dinero resolviendo sopas de letras. Ha sido un pilar de la televisión en horario estelar, emitido junto a “Jeopardy”. Pat Sajak, quien tomó el relevo del programa en 1981, ha sido reconocido con premios Emmy y un premio Lifetime Achievement por su trabajo en el querido show.